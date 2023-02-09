عدد قتلى الزلزال المدمر بتركيا وسوريا يتجاوز 16 ألفا

(CNN)—ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين، ليصل إلى 16,035 قتيلا للآن، وفيما يلي آخر الأرقام الرسمية وفقا للسلطات التركية والسورية.

في تركيا، ارتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 12873، بحسب وكالة إدارة الكوارث والطوارئ بالبلاد أو ما يُعرف باسم "AFAD"، الخميس.

وفي سوريا يقف العدد الإجمالي للضحايا عند ما لا يقل عن 3162 قتيلا، بما في ذلك 1900 في مناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالشمال الغربي للبلاد وفقًا لمجموعة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" و1262 قتيلًا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية السورية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف، الأربعاء، بوجود بعض القصور في الاستجابة للزلزال وقال إن "ليس من الممكن الاستعداد لمثل هذه الكارثة" خلال زيارته لمنطقة قريبة من مركز الزلزال.

وقال أردوغان: "بالطبع، هناك قصور، الظروف واضحة، من غير الممكن أن تكون مستعدا للتعامل مع كارثة كهذه، لن نترك أي من مواطنينا بدون رعاية"، حسب قوله.