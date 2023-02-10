مصر.. علاء مبارك يعلق على "تطاول وإساءة" بمقال صحفي بحق الأشقاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علّق علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على المقال الذي نشره مؤخرًا رئيس تحرير جريدة الجمهورية والذي أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جريدة "الجمهورية" قد نشرت مقالًا لرئيس تحريرها عبدالرازق توفيق، اعتبره كثيرون هجوما وإساءة للسعوديين، لكنه لم يذكر أي دولة في ذلك المقال، قبل أن تقوم الجريدة بحذفه، وتنشر مقالا آخر لرئيس التحرير بعنوان: "القاهرة والرياض.. القلب النابض للوطن العربي"، مؤكدا على "التقدير والاحترام والاعتزاز والفخر بعلاقة مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية".

وقال مبارك في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "تطاول وإساءة غير مقبولة من رئيس تحرير جريدة الجمهورية في حق الأشقاء، أسلوب مرفوض يستحق المساءلة ".

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد شهدت مؤخرًا تدوينات ومقالات صحفية متبادلة بين كتاب من مصر والسعودية أوحت بوجود خلاف بين البلدين، في حين نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس، وجود خلافات مع المملكة العربية السعودية، داعيًا وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء "محاولات إثارة الفتن."