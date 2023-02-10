دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذرت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، المواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خارج الكويت، بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين في ذلك أرقام هواتف وبرامج اتصال إلكترونية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قولها، إن "الوزارة تهيب بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات الاحتيالية، تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة".

وأضافت الوزارة "أنه جار متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها"، بحسب البيان.

وكان مصدر أمني أكد أن "مثل هذه العصابات لا يجب التعاون معها، مجددا التأكيد على أن أي جهة في الكويت سواء بنوك أو مباحث أو ما شابه، لا تطلب من أي مواطن أو مقيم تزويدهم بالبيانات البنكية التي تعد ملكا للعميل ولا يجوز الافصاح عنها لأي جهة".