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(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أنها ستقدم 85 مليون دولار كمساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في بيان، إن "هذا التمويل الجديد يدعم شركاء الوكالة لتقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل لملايين الأشخاص في تركيا وسوريا".

وتشمل المساعدات أغذية وإمدادات شتوية لمساعدة المتضريين من الزلزال على تحمل درجات الحرارة القاسية، وكذلك مياه شرب نظيفة، ومساعدات صحية.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نشرت في تركيا فريقا لتقديم المساعدة يتكون من 200 شخص و12 كلبا، ويعمل في مدن أديامان وأضنة وأنقرة.