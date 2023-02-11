دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت، إلى مدينة حلب التي ضربها الزلزال المدمر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وغادر غيبرييسوس مطار آل مكتوم الدولي بدبي، صباح السبت، على متن رحلة مساعدات إنسانية بقيمة تزيد عن 290 ألف دولار أمريكي من معدات الطوارئ والجراحة، بالتنسيق مع مدينة دبي الإنسانية الدولية (IHC)، بحسب ما ذكرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية لشبكة CNN.

وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك ريان، الذي غادر على متن الرحلة مع غيبرييسوس، لشبكة CNN، الجمعة، أن شحنة المساعدات كانت بمثابة "زيادة" في إمدادات منظمة الصحة العالمية الموجودة بالفعل في سوريا.

وأضاف: "لدينا نظام سنعمل على توسيع نطاقه، لقد قمنا بتخزين الإمدادات في البلاد، إذ لدينا مستودعات وطنية"، مضيفًا أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ستعمل كمركز لوجستي "احتياطي".

وأوضح ريان: "لدينا 141 شريكا محليًا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ونعمل هناك منذ 10 سنوات باستخدام معبر باب الهوى". وقال ريان: "المشكلة أن معبر باب الهوى نفسه تعرض للخطر بسبب الزلزال".

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، الجمعة، إنه من المقرر أن تصل رحلة أخرى إلى سوريا، الأحد، يتوقع أن تحمل "37 طنا متريا من الإمدادات الصحية الطارئة لتوزيعها على 300 ألف شخص".