دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفقد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مساء الأحد، عددا من المناطق المتأثرة بالزلزال في منطقة كهرمان مرعش بتركيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن "الشيخ عبدالله بن زايد تعرف من المسؤولين الأتراك على مستجدات الأعمال الإغاثية وجهود الجمهورية التركية في مواجهة تداعيات الزلزال والمساندة الدولية لها على مختلف الأصعدة".

وأضافت الوكالة أن "الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد أن دولة الإمارات بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الصديق وتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين جراء هذه الكارثة الإنسانية حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة".

وعبر وزير الخارجية عن خالص التعازي والمواساة للشعب التركي الصديق وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته تركيا.

كما زار الشيخ عبدالله بن زايد مقر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا الذي يقوم بمهامه في إطار عملية "الفارس الشهم / 2"، بحسب ما ذكرت وكالة "وام"، حيث صافح أعضاء فريق الإمارات للبحث والانقاذ، مثمنا جهودهم في عملية "الفارس الشهم/ 2" التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف تخفيف المعاناة عن المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا.

وأكدت "وام" أن "الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التقى وزير داخلية تركيا سليمان صويلو في منطقة كهرمان مرعش، مؤكدا على دعم دولة الإمارات للجمهورية التركية الصديقة في هذه الظروف الصعبة".