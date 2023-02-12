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نشر الأحد ، 12 فبراير / شباط 2023

إنقاذ سيدة بعد 132 ساعة تحت الأنقاض بتركيا.. ووصول 22 شاحنة إغاثة إلى شمال غرب سوريا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، الأحد، قبل أن يزور مناطق تضررت من الزلزال، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد والرئيس السوري تداعيات وآثار الزلزال الذي ضرب سوريا، وفقا لـ"سانا".

ونقل وزير الخارجية الإماراتي تعازي الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الرئيس الأسد والشعب السوري.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد "دعم بلاده ووقوفها إلى جانب سوريا في هذه المحنة".

وأفادت "سانا" بأن وزير الخارجية الإماراتي زار المناطق المتضررة من الزلزال، وأنه اطلع على جهود فرق البحث والإنقاذ الإماراتية التي تعمل في تلك المناطق.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، تشارك فرق إنقاذ إماراتية في سوريا، بعضها يضم 42 عنصرًا في منطقة جبلة المتضررة من الزلزال في محافظة اللاذقية.

ومنذ وقوع الزلزال، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة 36 طائرة شحن إلى تركيا وسوريا، تحمل على متنها مواد إغاثية وغذائية وطبية وخيم إيواء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الأحد.

وهز زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر، الاثنين الماضي، سوريا شاملا مناطق في شمال غرب سوريا تحت سيطرة المعارضة وأخرى تسيطر عليها الحكومة، إضافة إلى مناطق في جنوب تركيا.

وحتى صباح الأحد، بلغ عدد القتلى في أنحاء تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال 28192 قتيلا.