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إسطنبول، تركيا (CNN)— مع استمرار جهود قوات البحث والإنقاذ في أسبوعهم الثاني بعد وقوع الزلزال المدمر في تركيا، يزعم عمال الإنقاذ أنهم يسمعون أصوات أولئك الذين يتوقع أنهم لا يزالون محاصرين تحت الأنقاض.

وتُظهر الصور المباشرة للبحث الذي تم بثها على قناة CNN Turk، عمال إنقاذ يعملون في منطقتين في ولاية كهرمان مرعش، حيث يحاولون إنقاذ ثلاث شقيقات يعتقد أنهن دفن تحت الأنقاض.

وتم إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) من تحت أنقاض الزلزال في كهرمان مرعش، وجرى تنفيذ العملية من قبل فريق الإنقاذ الصيني تشجيانغ تشوجي جويشينغ وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وأظهر مقطع فيديو لعملية الإنقاذ تم بثه عبر CCTV ونشر على قناة Weibo التابعة للمحطة التلفزيونية فريقًا من رجال الإنقاذ في مكان الحادث.

وتتواصل جهود البحث والإنقاذ في تركيا لليوم الثامن على التوالي، منذ أن ضرب زلزال كارثي بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر كلا من تركيا وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف.

وفي غضون ذلك، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "12 ألف آلة بها عدد كبير من الرافعات تعمل على رفع الأنقاض".

وأثناء حديثه على الهواء مباشرة، نفى أقطاي صحة تقارير عن نقص الغذاء والمساعدات، قائلاً إنه "لا توجد مشاكل في إطعام الناس، وتم إرسال ملايين البطانيات إلى جميع المناطق".

وأرجع نائب الرئيس الفضل في تسهيل تدفق المساعدات، إلى الإصلاحات التي تمت في مطار هاتاي.

ونشرت وزارة الخارجية التركية في تغريدة على تويتر، تحديثا حول المساعدة الخارجية المستمرة لجهود الإنقاذ، وقالت إن 9247 من الأفراد الأجانب يشاركون حاليا في جهود البحث والإنقاذ، بينما عرضت 100 دولة المساعدة حتى الآن.