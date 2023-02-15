الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرة مسيرة إيرانية في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تحاول إجراء عملية استطلاع حول قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا.

وقالت "سنتكوم"، عبر حسابها على تويتر: "في يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، قرابة الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، اشتبكت القوات الأمريكية في سوريا مع طائرة مسيرة إيرانية الصنع وأسقطتها حيث كانت تحاول إجراء عملية استطلاع لموقع كونوكو، وهو قاعدة في شمال شرق سوريا".

يذكر أن القوات الأمريكية في سوريا تعرضت في أوقات سابقة لهجمات صاروخية نفذها وكلاء مدعومون من إيران في سوريا، والذين غالبا ما يستخدمون الصواريخ لاستهداف المنشآت التي تضم القوات الأمريكية وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش".