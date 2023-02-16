داخلية الكويت تعلق على فيديو متداول يزعم تسجيل حادث سطو على عربة نقل نقود

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية تعبيرية لسياراتي شرطة بالكويت
Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو زعموا أنه يظهر حادثة سطو لأشخاص على عربة نقل نقود تابعة لبنك.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية صورة من مقطع الفيديو المتداول بتغريدة عل صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الداخلية في بيان: "غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يتضمن حادثة سطو على مركبة تابعة إلى إحدى البنوك.. حيث توضح الإدارة أنه حادث مروري بين شاحنة لنقل النفايات وحافلة أسفر عن 12 إصابة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين".

وأضافت: "تدعو الإدارة وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما تنشره وتداوله من أخبار تتعلق بالشأن الأمني وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".

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