الإمارات تُنهي عمليات الإغاثة وتهدي المعدات للدفاع المدني السوري

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات أنها ستهدي معدات البحث والإنقاذ التي استخدمتها في إغاثة المتأثرين بتبعات الزلزال المدمر، للدفاع المدني السوري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، الخميس.

وأشارت الإمارات إلى أنها تقدم على هذه الخطوة بعد "انتهاء عمليات البحث والإنقاذ وبدء مرحلة الدعم والتدريب"، وذلك بناء على توجيهات من رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكانت قد أنهت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية والقوات المسلحة عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات السورية بعد 10 أيام من وقوع الزلزال وقد بلغت ساعات عمل الفرق الإماراتية 240 ساعة ووصل عدد المشاركين في هذه العمليات إلى 42 شخصا، وفقا لوام.

وستركز الفرق الإماراتية على "تقديم الدعم اللوجستي وتدريب فريق البحث والانقاذ السوري للتعامل مع أي حالات اذا تبين وجود محاصرين أو عالقين"، وفقا لوام.

ونقلت الوكالة تصريحات لقائد فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، المقدم حمد الكعبي، والتي قال فيها: "إن خطة العمل تكللت بالنجاح ولا يوجد حاليًا أي بلاغات بفقدان أشخاص أو محاصرين تحت الأنقاض، مؤكدًا أن الفريق سيبقى بهدف تقديم كافة الدعم اللوجستي، وتدريب فريق البحث والإنقاذ السوري للتعامل مع أي حالات اذا تبين وجود محاصرين أو عالقين".

وأضاف الكعبي قائلًا: "أهدت كافة معدات البحث والانقاذ والتي تم استخدامها في المرحلة الأولى، للدفاع المدني السوري بهدف الاستفادة منها مستقبلاً.. وسيقوم الفريق بتدريب الطاقم السوري على طريقة وآلية استخدام تلك الأجهزة والمعدات الفنية المتطورة"، وفقًا لوام.