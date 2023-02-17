زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب هاتاي التركية

مواقف صعبة.. بعضهم فقد أسرته بالكامل تحت أنقاض زلزال تركيا ويساعد في إخراج عائلات الآخرين

مراسل CNN ينقل ما يحدث في أكبر مستشفى لعلاج ضحايا الزلزال في تركيا

(CNN) -- قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الخميس، إن زلزالا قوته 5.2 درجة ضرب هاتاي التركية.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات، ووقع على بعد 19 كيلومترا إلى الغرب والشمال الغربي من أوزنباغ.

يذكر أن عدد القتلى بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/ شباط ارتفع إلى ما لا يقل عن 42،028، الخميس، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان إن ما لا يقل عن 36،187 شخصاً لقوا مصرعهم في تركيا، بما في ذلك محافظات كهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وعثمانية وهاتاي وكيليس ومالاتيا وإيلازيغ.

وفي سوريا لا يقل عدد القتلى عن 5841 وفقًا لأحدث الأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA"، الثلاثاء.

أما عدد الجرحى فبلغ بحسب إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا ما لا يقل عن 108.068 ألف جريح. تم إجلاء ما لا يقل عن 216.347 ألفا من مناطقهم إلى مقاطعات أخرى.

وأصيب ما لا يقل عن 12،400 شخص حتى يوم الاثنين في مناطق سيطرة المعارضة بسوريا، بحسب الدفاع المدني السوري المعروف بـ"الخوذ البيضاء" (غير حكومي)، وأصيب 2357 حتى الثلاثاء في مناطق سيطرة النظام، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.