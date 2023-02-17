قطر تعلن قيمة مساعداتها لضحايا زلزال سوريا وتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري أن قيمة المساعدات التي قدمتها بلاده لضحايا الزلزال في سوريا وتركيا بلغت 253 مليون ريال قطري (نحو 70 مليون دولار).

وأوضح الأنصاري قائلا وفقا لما نقلته الخارجية القطرية: "التزامات دولة قطر للأشقاء المتضررين من آثار الزلزال في تركيا وشمال سوريا بلغت 85 مليون ريال وذلك خلال الـ 10 أيام الأولى من وقوع الكارثة، وأن حملة ’عون وسند‘ الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال التي دشنتها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية جمعت في ليلة واحدة 168 مليون ريال، بما فيها تبرع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمبلغ 50 مليون ريال لصالح الحملة".

وتابع: "عدد رحلات الجسر الجوي وصل حتى الآن إلى 30 رحلة محملة بأكثر من 600 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية، كما تم شحن 650 وحدة سكنية جاهزة من المنازل المتنقلة من جملة 10 آلاف منزل متنقل جارِ التخطيط لنقلها وإيصالها للموانئ التركية في أسرع وقت، إضافة إلى تقديم صندوق قطر للتنمية دعما إلى عمليات الدفاع المدني السوري ’الخوذ البيضاء‘، من أجل إنقاذ وإغاثة ضحايا الزلزال في سوريا ومساعدة فرق البحث والإنقاذ، علاوة على تقديم الدعم اللازم لإصلاح سيارات الإسعاف للمساعدة في نقل الجرحى إلى المستشفيات والعمل على تلبية الحاجة الكبيرة لوقود تشغيل المركبات الثقيلة".

وأضاف أن تقديم المساعدات مستمر "بالتنسيق مع الأشقاء في تركيا وشمال سوريا"، لافتاً إلى "أهمية التركيز على مسألة متابعة الأولويات الميدانية لجهة أن الاحتياجات كبيرة وهائلة".