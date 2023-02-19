تركيا.. 80٪ على الأقل من مباني ولاية هاتاي بحاجة إلى إعادة بناء

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مراسل CNN ينقل ما يحدث في أكبر مستشفى لعلاج ضحايا الزلزال في تركيا

اسطنبول، تركيا (CNN)-- قال محافظ ولاية هاتاي التركية، لوتفو سافاس، الأحد، إن 80٪ على الأقل من المباني في الولاية يجب إعادة بنائها بعد هدمها.

كانت هاتاي واحدة من أكثر الولايات التركية تضررًا في الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الشهر.

وقال سافاس، في مقابلة مع قناة "خبرتورك" الإخبارية التركية، إن حوالي 21 ألف شخص لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 24 ألفًا في الولاية جراء الزلزال.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى المزيد من الخيام بشكل عاجل. سيكون الجو باردًا لمدة شهر إضافي. يخشى الناس البقاء في منازلهم، لكنهم لا يريدون ترك حيواناتهم وراءهم، خاصة في المناطق الحضرية".

وذكر المسؤول أن الزلزال دمر حوالي 3100 مبنى في ولاية هاتاي وألحق أضرارًا بالغة بنحو 10 آلاف مبنى.

ويوم الأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، إنهاء عمليات البحث والإنقاذ باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي بعد أسبوعين من وقوع الزلزال، الذي راح ضحيته أكثر من 46 ألف شخص.