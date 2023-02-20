"الموت يلاحق السوريين في كل مكان".. CNN ترصد حكايات مؤلمة في سوريا بعد الزلزال المدمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، الاثنين، وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر مركزه ولاية هطاي جنوبي تركيا، وشعر به سكان في سوريا ولبنان ومصر.

وفي الوقت نفسه، أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، عبر حسابه على فيسبوك، أن محطات الشبكة الوطنية السورية سجلت هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.

جاء ذلك بعد نحو أسبوعين من الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/شباط الجاري، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف في تركيا وسوريا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قوله: "نواصل تحرياتنا عقب الزلزال الجديد في هطاي وندعو مواطنينا للابتعاد عن المباني المتضررة".