أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال دبلوماسي لشبكة CNN، إنه لن يتم التصويت، الاثنين، على مشروع قرار اقترحته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال الدبلوماسي إن الإمارات ستتجه بدلاً من ذلك نحو إصدار بيان رئاسي لمجلس الأمن، يتعين على أعضاء مجلس الأمن الـ15 الموافقة عليه بالإجماع، "وهذا يرجع إلى النتيجة الإيجابية للمحادثات بين الولايات المتحدة وفلسطين".

وأكد مسؤول إسرائيلي في الأمم المتحدة أنه سيكون هناك بيان رئاسي وليس قرار.

وقال جوش لافين، مساعد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "من مناقشاتنا مع الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الآخرين، سيكون هناك بيان رئاسي وليس قرارا".

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في البداية أن مجلس الأمن "من المرجح أن يصوت" على مشروع القرار يوم الاثنين.

طرحت الإمارات مشروع القرار بعد أن أعلنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي عن بناء 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة، وأعطت الموافقة الرسمية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية كانت غير مصرح بها من قبل إسرائيل، قائلة إن هذه الخطوة جاءت ردًا على الهجمات الإرهابية في القدس.

تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي لأنها تقع على أراض احتلتها إسرائيل من الأردن عام 1967. تعارض إسرائيل هذا التفسير للقانون الدولي، قائلة إن الأرض يهودية تاريخيًا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه "منزعج بشدة" من قرار إسرائيل الأسبوع الماضي، قائلاً في بيان "نحن (الولايات المتحدة) نعارض بشدة مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب، التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض آفاق حل الدولتين المتفاوض عليه".

لقد دافعت الولايات المتحدة تاريخيًا عن حليفتها إسرائيل في الأمم المتحدة، لكنها سمحت في عام 2016 بتبني قرار لمجلس الأمن الدولي يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية، متحدية بذلك ضغوطًا غير عادية من حكومة بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت. وافق مجلس الأمن الدولي على القرار بأغلبية 14 صوتًا، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.