العراق.. وزارة الموارد المائية توضح أسباب انخفاض مناسيب نهر دجلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تحدثت وزارة الموارد المائية العراقية، مساء السبت، عن "أسباب انخفاض مناسيب نهر دجلة في محافظة ميسان"، موضحة أن "العراق فقد 70% من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال في تصريحات للوكالة إن "انخفاض مناسيب نهري دجلة أو الفرات في أي محافظة بالعراق هو إجراء يخص الوزارة"، مبيناً أن "الخزين المائي الآن وصل إلى مراحل حرجة لا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهار".

وأضاف شمال، أن "الوزارة تضخ إطلاقات مائية لتوفير المياه للري وتأمين مياه الشرب"، لافتا إلى أن "الإيرادات المائية التي تأتي للعراق اليوم تمثل 30% من استحقاقه الفعلي و70% لا تصل"، موضحًا أن "الحكومات السابقة لم تبرم أي اتفاق يلزم تركيا وإيران بتأمين حصص العراق المائية، حيث أن 70% من مياه العراق تأتي من دول الجوار".

وأكد أن "السنوات الثلاث الأخيرة في العراق كانت سنوات جافة بسبب قلة الأمطار مما أدى إلى استنزاف الخزين المائي بشكل كبير". وتحدث عن وجود أقل من 8 مليارات متر مكعب من المياه منذ تولي وزير المياه الحالي منصبه، لكنه أوضح أنهم يحافظون على تلك الكمية، وأشار إلى أن ما "بين 200- 250 مترا مكعبا من المياه في الثانية تصل العراق عندما تطلق تركيا المياه من السدود التي بنتها"، بحسب ما نقلت عنه "واع".