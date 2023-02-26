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نشر الأحد ، 26 فبراير / شباط 2023

كييف، أوكرانيا (CNN)-- زار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان ،أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 30 عامًا.

نشر مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقطع فيديو له وهو يلتقي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الأحد.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع أن الاجتماع "سيوفر قوة دفع جديدة لزيادة تكثيف حوارنا متبادل المنفعة".

وتابع: "أشكركم على دعم السلام في أوكرانيا، وسيادتنا، ووحدة أراضينا. هذا مهم جدًا بالنسبة لنا ولمجتمعنا".

اتبعت المملكة العربية السعودية مسارًا محايدًا في الصراع. وتوسطت المملكة في عملية تبادل أسرى العام الماضي، تم فيها إطلاق سراح مواطنين أمريكيين وخمسة بريطانيين كانوا قيد الاعتقال لدى روسيا.

ووصف أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، الاجتماع بالناجح في منشورة عبر تطبيق تليغرام.

وقال المسؤول الأوكراني: "أوكرانيا ستتلقى مساعدة حقيقية من السعودية. وقع المكتب الرئاسي وثيقتين لإضفاء الطابع الرسمي على حزمة مساعدات بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا: 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و300 مليون دولار من المنتجات النفطية".

وقال يرماك في إشارة إلى استخدام طائرات مسيرة إيرانية من قبل قوات الحوثي في اليمن: "أوكرانيا والسعودية لديهما تحديات وخبرات مشتركة في التعامل معها. نحن نتحدث عن طائرات إيرانية بدون طيار (أو طائرات مسيّرة) تم توريدها لبعض "المتمردين" وهاجمت منشآت نفطية سعودية".

وتابع: "منذ العام الماضي، كانت الطائرات بدون طيار الإيرانية نفسها في حوزة إرهابيين روس وتهاجم البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".