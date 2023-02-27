الأسد يستقبل وزير خارجية مصر ويشكر القاهرة على استضافة اللاجئين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاثنين، خلال الزيارة التي يجريها شكري إلى دمشق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن الأسد أنه "شكر مصر وشعبها العظيم علي استضافة اللاجئين السوريين علي أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء"، وفقا للخارجية.

وقال شكري بعد لقائه الأسد: "سعيد بزيارتي لسورية وتشرفت بلقاء الرئيس بشار الأسد ونقلت له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على التضامن مع سورية والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال"، وفقا لـ"سانا".

وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا: "الشعب السوري له مكانته لدى الشعب المصري وتربطنا أواصر إنسانية ونحن هنا لمؤازرة أشقائنا في سورية وتنسيقنا مع الحكومة السورية بدأ منذ الأيام الأولى لوقوع الزلزال"، على حد قوله.

ويجري شكري الزيارة الأولى لوزير خارجية مصري إلى دمشق منذ أحداث "الربيع العربي" عام 2011.