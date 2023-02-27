الجيش الإسرائيلي يرسل ثلاث كتائب لزيادة التفتيش في نابلس

القدس، إسرائيل (CNN)—أرسل الجيش الإسرائيلي ثلاث كتائب إلى الضفة الغربية، وفقا لبيان صادر عن الجيش، الاثنين، في أعقاب هجمات انتقامية للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بعد مقتل إسرائيليين اثنين بالرصاص، الأحد.

وخلفت هجمات المستوطنين، ليلة الأحد، قتيلا فلسطينيا واحدا على الأقل، وعدة جرحى في حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "سيزيد من عمليات التفتيش الأمني على الطرق المؤدية من وإلى نابلس".

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على عدد الجنود في الكتائب الثلاث.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، الأحد، إن "إرهابيًا وصل إلى مفترق عينبوس وأطلق النار باتجاه سيارة إسرائيلية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن إسرائيليين أصيبا ونقلا إلى المستشفى، مضيفًا أنه كان يلاحق المهاجم.