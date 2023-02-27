القدس (CNN)-- قال مسؤول بالجيش الإسرائيلي، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي يعتبر هجمات ليلة الأحد من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية "أعمالا إرهابية".

وأضاف المسؤول: "الليلة الماضية كان هناك نشاط انتقامي قام به سكان المنطقة". وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموقف: "أردت أن أقول إننا ننظر إلى هذه الأعمال على أنها أعمال إرهابية، وأعمال شغب عنيفة".

قتل فلسطيني واحد على الأقل ورجم حشد من حوالي 50 مستوطناً فلسطينيًا بالحجارة وأصيب فلسطينيون آخرون بالحجارة أو القضبان المعدنية، حسبما أفاد مسؤولون طبيون فلسطينيون، الأحد، ألقوا باللوم على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وجاءت الهجمات في أعقاب إطلاق النار على شقيقين إسرائيليين في بلدة حوارة بالضفة الغربية في وقت سابق من اليوم.

وقال مسؤول الجيش الإسرائيلي: "لقد كانت ليلة مروعة".

وقال المسؤول إن سبب إرسال الجيش الإسرائيلي ثلاث كتائب إضافية إلى المنطقة هو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف أن "المزيد من القوات سيؤدي إلى تهدئة الوضع". "لقد أرسلنا هذا الصباح كتيبة أخرى [للاستطلاع] من جفعاتي - كتيبة جفعاتي للقوات الخاصة - إلى المنطقة بالإضافة إلى سريتين لدوريات الحدود، في محاولة أساسية للتهدئة وإبقاء الجانبين منفصلين."