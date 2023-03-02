مصر تعلن زيادة أسعار البنزين وتثبيت السولار.. وتوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الخميس، عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر صفحتها على فيسبوك: "فى ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق".

وأضاف البيان: "تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم الخميس لتصبح كالآتى 8.75 جنيه للتر البنزين 80 ( 0.29 دولار أمريكي) و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 (0.33 دولار أمريكي) و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 (0.38 دولار أمريكي)".

وتابع: "سيصبح سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز 6000 جنيه للطن (195.88 دولار أمريكي)، وتم تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر (0.24 دولار أمريكي)، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، و زاد غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه/متر (0.15 دولار أمريكي)".