وزير الدفاع الأمريكي يجري زيارة غير معلنة للعراق وسيجتمع مع السوداني

الشرق الأوسط
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وزير الدفاع الأمريكي يقوم بزيارة غير معلنة للعراق وسيجتمع مع السوداني
Credit: Win McNamee/Getty Images

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زيارة غير معلنة إلى العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، وفقا لما ذكره الطاقم الذي كان يرافقه.

ويعتبر أوستن هو المسؤول الوزاري الأعلى رتبة الذي يزور البلاد منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقًا للمجموعة الأمريكية التي تسافر معه.

وقال أوستن في بيان إنه موجود في العراق "لإعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق بينما نتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".

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ومن المتوقع أن يجتمع أوستن مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكبار المسؤولين الآخرين أثناء وجوده في البلاد. ولن يكون هذا الاجتماع أمام الكاميرا، بحسب ما ذكرته المجموعة التي كانت تسافر مع الوزير.

وعقب زيارته لبغداد، سيعود أوستن إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث بدأن منها، الأحد، جولته إلى الشرق الأوسط.

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