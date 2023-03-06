القوات الروسية دمرت جسر النجاة في باخموت.. كيف أثر ذلك على القوات الأوكرانية؟

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، إنه إذا قرر الأوكرانيون إعادة تموضعهم في بعض المناطق إلى الغرب من مدينة باخموت، "فلن أعتبر ذلك بمثابة انتكاسة عملياتية أو استراتيجية".

وتحدث لويد أوستن خلال زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان قائلا: "باخموت... بالتأكيد لا أريد أن أقلل من العمل الهائل الذي قام به الجنود والقادة الأوكرانيون للدفاع عن باخموت، لكنني أعتقد أن لها (باخموت) قيمة رمزية أكثر منها قيمة استراتيجية وعملياتية، لذا فإن سقوط باخموت لا يعني بالضرورة أن الروس قد غيروا مسار هذه المعركة. أعتقد أنه سيستمر التنازع عليها".

وأضاف الوزير الأمريكي: "ما أراه فعلا هو أن الروس يواصلون حشد العديد من القوات سيئة التدريب والتجهيز. وتلك القوات تواجه زوالها بسرعة كبيرة".