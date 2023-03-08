دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت الإمارات عن إدانتها الاقتحامات الإسرائيلية "المستمرة" لمخيم جنين، الأربعاء، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في اقتحام للمخيم الواقع في الضفة الغربية.

وجاء في بيان لوزارة لخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات تدين "الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".

ودعت أبوظبي السلطات الإسرائيلية إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وشددت الإمارات على "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الثلاثا، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "في حملة مشتركة لقوات الأمن في مخيم جنين تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار الإرهابية في قرية حوارة في 26 من فبراير/شباط المدعو عبد الفتاح حسين ابراهيم خروشة الناشط في حماس. وقد أسفرت العملية التخريبية عن مقتل شقيقيْن إسرائيلييْن".

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية تطبيع كامل للعلاقات ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية عام 2020 برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.