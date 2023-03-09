بينهم حكم العسكر.. الأكاديمي السعودي تركي الحمد يحذر من "ثالوث آخر" مدمر للمجتمعات

الشرق الأوسط
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بينهم حكم العسكر.. الأكاديمي السعودي تركي الحمد يحذر من "ثالوث آخر" مدمر للمجتمعات
Credit: @TurkiHAlhamad1/Twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الكاتب السعودي وأستاذ العلوم السياسية تركي الحمد مما وصفه بـ"ثالوث آخر" يدمر المجتمعات خاصة في الدول العربية والإسلامية، من بينهم حكم العسكر.

وقال الحمد، عبر حسابه على تويتر: "تعلمنا في الصغر أن الفقر والجهل والمرض، هو الثالوث المدنس الذي يدمر المجتمعات، وهذا صحيح، ولكن ظهر بجانب هذا الثالوث، وربما بسببه، ثالوث آخر، وخاصة في عالم العرب والمسلمين".

وأوضح: "هو ثالوث إدارة العسكر للمجتمع، وهيمنة الخطاب الديني المتطرف، ومعيار الولاء دون الكفاءة". وأضاف: "إذا سادت هذه الأوبئة الثلاثة أو أحدها، ظهر الفساد في البر والبحر واستفحل. وإذا استفحل الفساد كان ذلك إيذانا بانهيار المجتمعات، بل وكل شيء".

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