دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر الكاتب السعودي وأستاذ العلوم السياسية تركي الحمد مما وصفه بـ"ثالوث آخر" يدمر المجتمعات خاصة في الدول العربية والإسلامية، من بينهم حكم العسكر.

وقال الحمد، عبر حسابه على تويتر: "تعلمنا في الصغر أن الفقر والجهل والمرض، هو الثالوث المدنس الذي يدمر المجتمعات، وهذا صحيح، ولكن ظهر بجانب هذا الثالوث، وربما بسببه، ثالوث آخر، وخاصة في عالم العرب والمسلمين".

وأوضح: "هو ثالوث إدارة العسكر للمجتمع، وهيمنة الخطاب الديني المتطرف، ومعيار الولاء دون الكفاءة". وأضاف: "إذا سادت هذه الأوبئة الثلاثة أو أحدها، ظهر الفساد في البر والبحر واستفحل. وإذا استفحل الفساد كان ذلك إيذانا بانهيار المجتمعات، بل وكل شيء".