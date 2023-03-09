مسؤول عسكري أمريكي يحذر دول الشرق الأوسط "مما تتعلمه إيران في أوكرانيا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، الخميس، إن أوكرانيا تتحول إلى "مختبر قتال" لاختبار الأسلحة الإيرانية خارج الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات المسؤول العسكري بالتزامن مع زيارة الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل حيث التعاون العسكري الإيراني-الروسي على جدول الأعمال.

وقال المسؤول العسكري في إشارة إلى الشرق الأوسط: "يجب أن يستعد الجميع لما تبدو عليه سيناريوهات التهديد عندما تتخذ إيران التكتيكات والتقنيات والإجراءات التي تعلمتها في أوكرانيا وتبدأ في استخدام تلك التكتيكات هنا".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن روسيا مستعدة لنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى إيران من أجل تلقي "مساعدات فتاكة" إيرانية.