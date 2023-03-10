دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أدانت الإمارات بشدة، الجمعة، "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في تل أبيب، والذي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بحسب بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، بحسب البيان.

كما أعربت الوزارة عن "تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، حسبما نقلت (وام).

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت، الخميس، إصابة 3 أشخاص بجروح بعدما أطلق مسلح الرصاص على المارة في شارع وسط تل أبيب، فيما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ"هجوم إرهابي".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "تم تحييد" المشتبه به، فيما أوضحت "زاكا" وهي خدمة إنقاذ اسرائيلية أن المسلح قُتل.