مصر توضح موقفها من اتفاق السعودية وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت السلطات المصرية، الجمعة موقفها من إعلان الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، ذكر فيه: "مصر تتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وتتطلع إلى ان يسهم في تخفيف حدة التوتر في المنطقة".

وتابعت: "أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة 10 مارس الجاري، أنها تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية".

وأعربت مصر وفقا للبيان عن "تطلعها لأن يسهم الاتفاق في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، وأن يعزز من دعائم الاستقرار والحفاظ على مقدرات الأمن القومي العربي، وتطلعات شعوب المنطقة في الرخاء والتنمية والاستقرار".