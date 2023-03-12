القدس (CNN)-- قُتل ثلاثة فلسطينيين، واعتُقل آخر خلال "تبادل لإطلاق النار" مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، في بيان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال ليل (الأحد)، أطلق عدد من المسلحين النار على جنود الجيش الإسرائيلي في نقطة عسكرية... رد جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يقومون بنشاط روتيني في المنطقة بالذخيرة الحية تجاه المسلحين".

وأضاف البيان: "تم تحييد ثلاثة مسلحين خلال تبادل إطلاق النار، وسلم مسلح آخر نفسه للقوات وتم القبض عليه"، مؤكدا أنه تمت مصادرة "ثلاث بنادق من طراز M-16 ومسدس ومخازن استخدمها المهاجمون".

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة مواطنين، بعد أن "فتحت قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهم بالقرب من نابلس".

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، وتم "نقل المشتبه به الذي قبض عليه إلى قوات الأمن لمزيد من الاستجواب".

ولم تتمكن CNN من تأكيد رواية الجيش الإسرائيلي للأحداث، بشكل مستقل، ولم تراجع بعد مقطع فيديو للحادث أو تتحدث إلى أي شهود.