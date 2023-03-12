دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأحد، اتصالاً هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أكد خلاله دعم بلاده لاستضافة الدوحة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، مع سحب ملف ترشح الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأفادت "وام" أن الشيخ محمد بن زايد "أكد لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعم الإمارات للشقيقة قطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، وبناء عليه ستسحب الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات".

وبحث الجانبان "العلاقات ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار".

وتبادل الشيخ محمد بن زايد والشيخ تميم "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

من جانبه، أعرب أمير قطر "عن شكره لرئيس الإمارات وخالص تقديره لموقف الإمارات الأخوي تجاه قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي".