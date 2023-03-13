من محطة الفضاء الدولية.. سلطان النيادي يطرح سؤالا "للأذكياء فقط"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، سؤالا "للأذكياء فقط" خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية.

ظهر النيادي في مقطع فيديو، الاثنين، ودار سؤاله عن اتجاه حركة الأجسام، وطلب من متابعيه عبر تويتر الإجابة على سؤاله.

وانطلق النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة دولية تستغرق 6 أشهر.

ويجري النيادي تجارب علمية ويشارك مع فريق المهمة في أكثر من 200 بحث علمي بهدف الإجابة على تساؤلات تساعد العلماء في إرسال رحلات استكشاف مأهولة إلى الكواكب.

وجرى إطلاق النيادي على متن مركبة "دراغون كرو 6"، الخميس 2 مارس/ آذار، من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.