من محطة الفضاء الدولية.. سلطان النيادي يطرح سؤالا "للأذكياء فقط"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
من محطة الفضاء الدولية.. سلطان النيادي يطرح سؤالا "للأذكياء فقط"
Credit: From Twitter/@Astro_Alneyadi

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، سؤالا "للأذكياء فقط" خلال وجوده في محطة الفضاء الدولية.

ظهر النيادي في مقطع فيديو، الاثنين، ودار سؤاله عن اتجاه حركة الأجسام، وطلب من متابعيه عبر تويتر الإجابة على سؤاله.

وانطلق النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة دولية تستغرق 6 أشهر.

ويجري النيادي تجارب علمية ويشارك مع فريق المهمة في أكثر من 200 بحث علمي بهدف الإجابة على تساؤلات تساعد العلماء في إرسال رحلات استكشاف مأهولة إلى الكواكب.

وجرى إطلاق النيادي على متن مركبة "دراغون كرو 6"، الخميس 2 مارس/ آذار، من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.

قد يهمك أيضاً

سلطان النيادي ينشر أولى لقطاته للأرض من محطة الفضاء الدولية.. ويوجه رسالة

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.