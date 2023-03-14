هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا.. والجيش الأمريكي يصدر بيانا

(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، الاثنين، عن إطلاق صاروخين على قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، إن "الهجوم، الذي حدث ليل الاثنين، لم يسفر عن وقوع أي إصابات للقوات الأمريكية أو قوات التحالف، ولم يلحق أضرارا بالبنية التحتية أو المعدات في قاعدة (القرية الخضراء)".

وأضافت أن القوات الأمريكية عثرت على حطام الصاروخين، وتابعت أن الهجوم لا يزال قيد التحقيق، وذكرت: "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي".

يذكر أن الأسبوع الماضي، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، لأول مرة، القوات الأمريكية في سوريا، وأثارت تلك الزيارة القصيرة غير المعلنة انتقادا حادا من وزارة الخارجية السورية، التي وصفتها بـ"الزيارة غير الشرعية".