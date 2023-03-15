وزير خارجية السعودية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، حسب بيان للخارجية السعودية الأربعاء.

وقالت الخارجية السعودية إنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي ذلك وسط مؤشرات على تغير في الموقف العربي من دمشق، بعد أكثر من عقد من الزمن على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في غضون الانتفاضة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قبل تحولها إلى القتال المسلح بين الحكومة والمعارضة.

في تصريحات خلال منتدى ميونخ للأمن قبل نحو شهر، قال وزير الخارجية السعودي إن إجماعًا يتشكل في العالم العربي على عدم جدوى عزل سوريا، مُعتبرًا أن الحوار مع دمشق مطلوب، وأن الوضع الحالي "غير قابل للاستمرار".

عندما وقع زلزال 6 فبراير/ شباط المميت، أرسلت الرياض مساعدات إنسانية إلى سوريا، وهبطت طائرات سعودية في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

كان الأمير فيصل بن فرحان نفى صحة التقارير حول عزمه زيارة دمشق مثلما فعل نظيراه الإماراتي والأردني حين وقع الزلزال، ووصف ما نٌشر بأنها "شائعات" لن يعلق عليها.