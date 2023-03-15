(CNN)-- أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، وصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت الرئاسة السورية، في بيان: "وصل الأسد إلى مطار فنوكوفا الدولي في موسكو، حيث كان في استقباله، ميخائيل بوغدانوف ممثلا خاصا للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا في سوريا، وبشار الجعفري سفير سوريا في روسيا، ورافق الرئيس السوري في زيارته وفد وزاري كبير"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وتعتبر هذه الرحلة أول زيارة رسمية لبشار الأسد خارج الشرق الأوسط منذ الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا وتركيا الشهر الماضي.