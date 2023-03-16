وكالة الطاقة الذرية تعلن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا

(CNN)-- أكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لشبكة CNN، في رسالة بالبريد الإلكتروني، الأربعاء، أن "فقدان قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في ليبيا".

وأضاف المتحدث، في بيان: "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الدول الأعضاء في الوكالة، أنه خلال أنشطة التحقق التي أجريت في 14 مارس/ آذار الجاري، وجد مفتشو ضمانات الوكالة أن 10 براميل تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم في شكل مركزات اليورانيوم لم تكن موجودة على النحو المعلن سابقا في موقع بليبيا ".

وتابع أن "الوكالة ستجري المزيد من عمليات التحقق لتوضيح ملابسات إزالة المواد النووية وموقعها الحالي".