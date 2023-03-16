أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيران وسبل زيادة التعاون بين البلدين.

وذكرت (وام) أن "المباحثات تناولت أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة لتمكين شعوبها من التقدم والازدهار".

وفي وقت سابق، الخميس، التقى شمخاني بنظيره مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن شمخاني أبلغ نظيره الإماراتي أن الزيارة تشكل "مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية".

ونقلت (إرنا)، عن شمخاني قوله: "كل دول المنطقة لها نفس المصير وهم أعضاء في عائلة واحدة كبيرة، ويجب حل الخلافات الأسرية بالحوار والنية الحسنة والتسامح".

وعلى عكس المملكة العربية السعودية، أعادت الإمارات العلاقات مع إيران، العام الماضي، وأرسلت سفيراً إلى طهران بعد سنوات من عدم التمثيل الدبلوماسي. والإمارات العربية المتحدة شريك اقتصادي رئيسي لإيران، حيث تم تسجيل تجارة ثنائية بين البلدين بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، على الرغم من العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة على إيران.

وتأتي زيارة شمخاني للإمارات بعد أسبوع من توقيع السعودية وإيران اتفاقا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات من قطع العلاقات. وترأس شمخاني الوفد الإيراني خلال المحادثات التي توسطت فيها الصين، الجمعة الماضية.

كما زار الشيخ طحنون بن زايد طهران في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، والتقى خلال الزيارة بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.