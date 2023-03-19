اتفاق أمني بين العراق وإيران بشأن تأمين الحدود المشتركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرم العراق وإيران اتفاقا أمنيًا في بغداد، الأحد، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، ومستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، حسبما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وأفادت "إرنا" أن توقيع الاتفاق جاء بعد مشاورات ثنائية استمرت لعدة أشهر بين طهران وبغداد، وأنه "من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تقليص واحتواء التحديات الأمنية الناجمة عن تحركات جانب المعارضة التي تتخذ من إقليم كردستان العراق مأوى لها".

ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن رئيس الوزراء العراقي تأكيده لدى استقباله الوفد الإيراني "موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار"، مشددًا على "رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أي مساس بالسيادة العراقية".

في حين قال مستشار الأمن الوطني العراقي إن "رئيس وزراء العراق مهتم جدًا بتطوير العلاقات مع إيران إلى آفاق أوسع"، حسبما "واع".

واستعرض الجانبان "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث أهمية حل المشكلات التي تعترض أمن الحدود، وتدعيم العلاقات بين بغداد وطهران، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

وأكد الأعرجي "ترحيب العراق بعودة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية"، مشيراً إلى أنه "تطور مهم يصب في مصلحة المنطقة". وأعرب عن أمله أن "تشهد المنطقة المزيد من التفاهمات الإيجابية التي تخدم أمنها واستقرارها".

وقال شمخاني إن "الدولتين تمكنتا من إقامة علاقات ودية وهي في تطور مستمر".