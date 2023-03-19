دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، إن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وجّه دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وفي تغريدة عبر صفحته في تويتر، قال مساعد الشؤون السياسية في مكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي، إن "ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، رحب في رسالة إلى الرئيس الإيراني باتفاق البلدين الشقيقين، ووجّه دعوة له لإجراء زيارة رسمية إلى الرياض، ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي"، وفقا لـ"تسنيم".

وأضاف جمشيدي أن "رئيس الجمهورية الإيراني رحب بهذه الدعوة، وأكد استعداد إيران لتعزيز التعاون".

في اجتماع في بكين الشهر الحالي، أُعلن عن اتفاق السعودية وإيران على عدم استخدام القوة العسكرية وعدم دعم الجماعات ضد بعضها البعض، مع استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 7 سنوات وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين.