القدس (CNN)-- قالت السلطات الإسرائيلية إن إسرائيليًا واحدًا على الأقل أصيب بجروح خطيرة في إطلاق نار آخر على سيارة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية في بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت خدمات الطوارئ في نجمة داوود الحمراء إن شخصين أُطلق النار عليهما بينما كانا يقودان سيارتهما في البلدة. منهما رجلٌ في الثلاثينيات من عمره نُقل إلى المستشفى في حالة خطرة مُصابًا بطلقات نارية في الجزء العلوي من جسده.

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا لما يبدو أنه سيارة بها ما لا يقل عن 12 رصاصة في جانب السائق من الزجاج الأمامي.

وأكد الجيش الإسرائيلي الحادث لكنه قال إن التفاصيل ستأتي لاحقا.

وفي حوارة، قُتل شقيقان إسرائيليان في هجوم إطلاق نار أثناء قيادتهما للبلدة في 26 فبراير/ شباط. وادعت حركة حماس الفلسطينية المسلحة أن المسلح، الذي قتلته القوات الإسرائيلية لاحقًا، كان عضوًا بالحركة، وقالت إنه قتل مستوطنين اثنين.

بعد ساعات من مقتل الشقيقين في حوارة - قام مستوطنون إسرائيليون بما وصفه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون بعمليات انتقامية، وأشعلوا النيران في عشرات السيارات والمنازل في حوارة، ووقعت اشتباكات أخرى في المنطقة المحيطة أدت إلى مقتل فلسطيني واحد.

ويأتي الهجوم في نفس اليوم الذي يجتمع فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون وأردنيون ومصريون وأمريكيون في شرم الشيخ في قمة تهدف إلى تهدئة التوتر قبل عطلة رمضان التي تبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.