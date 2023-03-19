دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أن "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي".

وقال قرقاش في حسابه عبر تويتر، الأحد: "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد".

وأضاف قرقاش: "يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة".

وأضاف قرقاش أن "نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والاقليمي و تجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد أثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية".

كان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصل في زيارة إلى الإمارات، في وقت سابق، الأحد، برفقة زوجته أسماء الأسد.

وقال حساب الرئيس الإماراتي على تويتر: "أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة".