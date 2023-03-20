وزير خارجية تركيا يعلق على "عدم ارتياح" مصر لتواجد بلاده في ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، الاثنين، عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قوله إن اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين بلاده وحكومة طرابلس في ليبيا "ليست ضد مصالح مصر"، وإن اتفاقية القاهرة مع اليونان "ليست ضد أنقرة".

وذكرت "الأناضول" أن تصريحات الوزير التركي جاءت في ختام زيارته التي أجراها إلى القاهرة، السبت الماضي، وإثر مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال تشاووش أوغلو إن "مصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان"، بحسب الوكالة التركية.

وعن موقف مصر حيال اتفاقية التنقيب عن مصادر الطاقة، في شرق البحر المتوسط، قال تشاووش أوغلو: "هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى، مصر تعترض حاليًا على هذه الاتفاقية بحجة أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها التوقيع على اتفاقيات، لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية، وأن القاهرة لم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها".

وأردف قائلا: "القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا، ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وإن هذا التواجد جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائما بأن الوجود التركي في ليبيا ليس له أي آثار سلبية على مصر"، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وأكد تشاووش أوغلو أن "أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا"، مبينا أن "مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديدًا لها".

ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن "مصر لديها مخاوف أمنية حيال إشكالية الاستقرار في ليبيا". وقال إن "مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة في المستقبل".