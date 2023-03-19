صور رؤساء مصر بدون محمد مرسي.. تفاعل على فيديو جولة وزير خارجية تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من جولة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو مع نظيره المصري، سامح شكري بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.

وأبرز نشطاء مرور الوزيرين خلال الجولة على حائط يعرض صور رؤساء مصر ملقين الضوء على خلوه من صورة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشر حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية مقطع الفيديو للجولة على صفحته الرسمية بتويتر.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد وصل إلى العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، وذلك بأول زيارة لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاما.

وكان باستقبال الوزير التركي، نظيره المصري، سامح شكري في مقر وزارة الخارجية حيث سيعقد الوزيران اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا ويعقب اللقاء الثنائي، عقد مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، عقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.