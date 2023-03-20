دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن قرب موعد اجتماعه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعن مستقبل العلاقات بين بلاده والسعودية والأردن ومصر والإمارات والبحرين.

وقال الوزير الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) مساء الأحد: "سنلتقي في المستقبل القريب مع وزير خارجية السعودية، وحتى الآن، قد اتفقنا على أن تقوم الفرق الفنية بتفقد سفارتي البلدين والقنصليات التابعة لهما، وبما يتيح لنا التحضير لإعادة فتح السفارتين".

وفيما يخص العلاقات السياسية مع دول الجوار الإيراني، قال عبد اللهيان إن "العلاقات مع الإمارات والكويت ارتقت إلى مستوى السفير، كما شهدنا خلال الأيام الماضية عودة العلاقات بين إيران والسعودية إلى طبيعتها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (إرنا).

وأوضح الوزير الإيراني: "لقد أجرينا 5 جولات من المفاوضات مع الجانب السعودي في بغداد، وعلى امتداد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى بكين، جرى طرح مبادرة الرئيس الصيني والتي لقيت ترحيبا من قادة إيران والسعودية".

وبحسب الوكالة، أكد عبد اللهيان أن "إيران تعتبر قضية اليمن تعتمد على قرار اليمنيين أنفسهم، مع التذكير بأن التأكيد على إرساء السلام والاستقرار والأمن المستدام في المنطقة، جاء في مقدمة التوافقات الأخيرة بين طهران والرياض أيضا".

وتطرق وزير الخارجية إلى العلاقات الإيرانية- الاماراتية؛ وقال إن "إيران لديها بعض الهواجس في الجانب الأمني مع دولة الإمارات، وقد أعربت خلال اللقاءات التي جرت بين وزيري خارجية البلدين، عن قلقها حيال أي تهديد قد يصدر عن إسرائيل انطلاقا من الأراضي الإماراتية"، حسب قوله، وطبقا لما نقلت عنه الوكالة الإيرانية.

وردا على سؤال حول احتمال رفع مستوى العلاقات، عقب الاتفاق بين طهران والرياض، مع البحرين، أوضح وزير الخارجية الإيراني: "لقد أطلق سلطان عمان، مبادرة حول استئناف العلاقات بين إيران والبحرين" وذلك خلال زيارة عبد اللهيان الأخيرة إلى مسقط؛ مضيفا أنه قبل نحو شهرين تم التوصل إلى اتفاق مبدئي عبر هذه المبادرة بشأن زيارة فريقين فنيين من إيران والبحرين لتفقد سفارتي البلدين، بحسب (إرنا).

كما تحدث عبد اللهيان عن لقاء جمعه على هامش قمة بغداد-2، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمباحثات التي أعقبته بين مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة مع مسؤولين مصريين لبحث سبل رفع مستوى العلاقات الثنائية. وقال وزير خارجية إيران: "لطالما أكدنا على مكانة مصر الرئيسية في العالم العربي، ونرحب بتوسيع العلاقات مع القاهرة".

وحول العلاقات مع الأردن، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى مباحثاته الودية التي استغرقت 40 دقيقة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال قمة بغداد -2، وقال إن "المملكة الأردنية محط اهتمام إيران، من أجل الارتقاء بمستوى التعاون والأواصر معها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأضاف عبد اللهيان أن "العاهل الأردني أعرب عن رغبته في زيارة طهران قريبا، وهو ما ترحب به إيران، كما ترحب برفع مستوى تمثيلها في عمّان إلى مرتبة سفير".