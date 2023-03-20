أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مفاوضون من جماعة الحوثي عبر تويتر إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران اتفقا، الاثنين، على تبادل الأسرى بعد محادثات في سويسرا.

وقال المفاوض الحوثي عبد القادر مرتضى والمتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام على تويتر، إن 706 سجينًا حوثيًا سيطلق سراحهم مقابل 181 سجينًا من الحكومة اليمنية، بينهم 15 سعوديًا و3 سودانيين.

تم تيسير الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سويسرا. تواصلت شبكة CNN مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعليق.

وقال مرتضى: "اليوم اختتمنا جولة المفاوضات حول ملف الأسرى هنا في سويسرا... تم الاتفاق على تنفيذ اتفاق تبادل أسرى واسع".

وقال مرتضى إن الاتفاقية ستنفذ في غضون ثلاثة أسابيع وستجري جولة أخرى من المفاوضات بعد شهر رمضان المبارك.

لا يزال اليمن يمر بأطول فترة توقف للقتال في حربه الأهلية منذ الهدنة التي استمرت شهرين بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين التي بدأت في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز غروندبرغ في يناير/ كانون الثاني، إنه على الرغم من الإخفاق في تجديد اتفاق الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول، فإنه "لم يكن هناك تصعيد كبير أو تغييرات في ترتيب الخطوط الأمامية في البلاد".

في الماضي، حدثت عمليات تبادل أسرى بين الأطراف المتحاربة في اليمن، بما في ذلك تبادل واسع النطاق توسطت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2020 شمل أكثر من 1000 سجين من كلا الجانبين.