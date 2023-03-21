دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إنّ "التصريحات العنصريّة الاستفزازيّة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي، على منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضمّ الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة تعكس فكرًا إقصائيًا عنصريًا متطرّفًا".

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء، أنّ "الأردن أكد إدانة هذا التصرّف، واستنكاره، ورفضه، وتواصل مع المجتمع الدولي لإبراز خطورة مثل هذا الفكر الإقصائي العنصري التحريضي، وانعكاساته ليس فقط على العملية السلمية، بل وعلى ما يرسله من رسالة على خطورة هذا الفكر العنصري المتطرف"، بحسب ما نقلت عنه قناة المملكة على صفحتها على تويتر.

وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي، أنّ تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العنصريّة "لن تنال من الأردن ولا من حقوق الشعب الفلسطيني"، داعيًا "الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بشكل واضح أنّ حديث وزير المالية لا يمثّلها".

وقال الصفدي إنّ "الأردن أصدر بيانات واضحة أدان فيها هذه التصرّفات الرعناء، وعبّر عن موقفه الواضح في رفضه واستنكاره"، مضيفا أن التصريحات العنصرية التحريضية لشخص "لن تنال منا ومن ثقتنا بأنفسنا وموقعنا، ولن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في وطنه ودولته المستقلة، ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، بحسب بيان نشرته قناة المملكة على موقعها.

وأردف الصفدي بالقول: "لا يهزّنا كلام شخص عنصري متطرّف، ويعرف العالم كله عنصريّته، وتطرّفه، وفكره الإقصائي التحريضي، وهذا الشخص هو نفسه الذي كان قد دعا سابقا إلى مسح بلدة حوارة الفلسطينية عن الخريطة".

وأشار إلى أنّّ "الأردن مستمر باتخاذ الخطوات التي تلزم، وتعبّر عن موقفه الرافض لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرّف، وسنتّخذ الإجراءات اللازمة في حال تصاعدت الاستفزازات، لإيصال الموقف الأردني بشكل واضح".

وأضاف أنّ "الأردن تلقى اتصالات عديدة من مسؤولين إسرائيليين أكدوا فيها أنّ إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع المملكة الأردنية الهاشمية، وأنّ إسرائيل تحترم بالمطلق وبالكامل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها، وتثمّن وتقدّر الدور الأردني".

وأكّد وزير الخارجية أنّ "(الاحتلال الإسرائيلي) هو أساس الشر، والمنطقة لن تنعم بالاستقرار إلا إذا انتهى (الاحتلال)"، مشدّدًا على أنّ "قتل حل الدولتين سيكرّس الفصل العنصري، وسيدفع إلى مزيد من التوتر وتفجر الصراع".

وبحسب البيان، دعا الصفدي، إلى "توفير الحماية للشعب الفلسطيني من الفكر الإسرائيلي المتطرّف في الحكومة الإسرائيلية، وبالأخص مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك"، مؤكدًا على أنّ "حق الشعب الفلسطيني بالوجود لا تلغيه تصريحات متطرّفة يقف العالم في وجهها".