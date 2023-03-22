نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—علّقت ندى، شقيقة السجين الأمريكي في إيران عماد شرقي، على التصريحات التي أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن واعتبار قضية إطلاق سراح السجناء الأمريكيين في إيران أولوية لدى إدارته.

جاء ذلك في مقابلة حصرية أجرتها ندى مع الزميلة كريستيان أمانبور لـCNN وقالت فيها: "هذا تعهد سمعناه مرارًا وتكرارًا، وهو أمر رائع دائمًا أن نسمعه ونقدر ذلك دائما، أتمنى لو أنه ذكر اسم عماد ومراد وسياماك، أعتقد أن هذا من شأنه أن يعني الكثير".

وتابعت: "لكن، كما تعلمين، تم إطلاق سراح جيفري وودك في غرب إفريقيا بالأمس، لذلك، نحن نقدر دائمًا لتسميته.. لكن، كما تعلمون، قول هذه الكلمات، للأسف، ليس كافيا حقًا.. ما يتعين علينا القيام به هو إيجاد وقت للجلوس والاجتماع مع رئيسنا والتحدث عن مدى حاجتنا الملحة لإعادة هؤلاء المواطنين الأمريكيين الثلاثة الأبرياء إلى الوطن أخيرًا من إيران".

وعن وضع شقيقها، قالت ندى: "أعلم أنهم يائسون (السجناء)، إنهم خائفون ويشعرون أنهم منسيون، وأعتقد أنهم مرتبكون قليلاً".