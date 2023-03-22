(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلادها "منزعجة للغاية" من إلغاء قانون إسرائيلي يحظر المستوطنات في شمال الضفة الغربية.

وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "تحث الولايات المتحدة إسرائيل بشدة على الامتناع عن السماح بعودة المستوطنين إلى المنطقة التي يغطيها التشريع بما يتفق مع التزام رئيس الوزراء السابق أرييل شارون والحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الولايات المتحدة".

وكرر باتيل الموقف الأمريكي بأن " المضي في إقامة المستوطنات هو عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".

وقال: "في وقت تتصاعد فيه التوترات، تعتبر التغييرات التشريعية المعلنة اليوم استفزازية، وتؤدي إلى نتائج عكسية للجهود المبذولة لاستعادة بعض تدابير الهدوء مع اقترابنا من شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي وعيد القيامة".

كان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ألغى، خلال منتصف الليل، فيما احتفل المستوطنون خارج البرلمان، قانون فك الارتباط لعام 2005، الذي أقر عندما انسحبت إسرائيل من جانب واحد وأخلت المستوطنات الإسرائيلية في غزة وشمال الضفة الغربية حول جنين ونابلس، وأصبحت تلك المناطق مناطق عسكرية، ومنع الإسرائيليون من دخولها، لكن المستوطنين يحاولون منذ سنوات إعادة تأسيس بعض المجتمعات بشكل غير قانوني في شمال الضفة الغربية، حيث يعيش حوالي 10 آلاف مستوطن.