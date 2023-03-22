واشنطن تعلق على "نبأ" إفراج الرياض عن مواطن سعودي أمريكي

(CNN)-- أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن "ترحيبها" بنبأ إفراج السلطات السعودية عن المواطن سعودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، سعد إبراهيم الماضي، من السجن، لكنها لم تخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "نحن على علم بهذه التقارير ونرحب بها، لكنني لا أستطيع الدخول في أي تفاصيل أخرى"، وأكد أن "سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج الأولوية القصوى لوزارة الخارجية".

كان نجل سعد إبراهيم الماضي أكد، لشبكة CNN، أن والده (72 عاما) أطلق سراحه من السجن بعد أكثر من عام من اعتقاله بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية.

وأضاف إبراهيم الماضي، المقيم في الولايات المتحدة، أنه تم الإفراج عن والده في الساعة الثانية صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي للمملكة.

وتابع أن والده موجود حاليا في الرياض بموجب حظر سفر، معتبرا أنه "ليس حرًا حتى يكون في الولايات المتحدة".

ولم يؤكد أي من المسؤولين السعوديين أو الأمريكيين على الفور الإفراج عن سعد الماضي ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المملكة سترفع حظر السفر الذي كانت قد فرضته للسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة.

وتواصلت CNN مع الحكومة السعودية للتعليق، دون رد بعد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سعد إبراهيم الماضي مسجون في السعودية، بعد أن حُكم عليه بالسجن 16 عاما بسبب تغريدات تنتقد الحكومة السعودية.