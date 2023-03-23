(CNN)-- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، لشبكة CNN، إن إسرائيل لا تزال "حليفة قوية وصديقة مقربة"، لكنه أضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن "مخاوفه" بشأن الخطط المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي.

وأضاف كيربي، لمراسل CNN جيريمي دايموند، في إفادة بالبيت الأبيض، الأربعاء: "لا تزال إسرائيل حليفة قوية وصديقة مقربة في المنطقة، بل حتى في العالم، وقد أوضح الرئيس (بايدن) في حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، في عطلة نهاية الأسبوع، أن دعمنا لأمن إسرائيل سيبقى صارما، ولن يتغير شيء بشأن ذلك".

وتابع: "وأعرب الرئيس عن مخاوفنا بشأن هذه الإصلاحات القضائية المقترحة، بشكل علني وخاص، وقد قالها مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع أننا نحث القادة الإسرائيليين على التوصل إلى حل وسط في أقرب وقت ممكن".

كانت حكومة نتنياهو أعلنت، الاثنين، عن تغيير في جزء رئيسي من خططها المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي، في أول تراجع لها في مواجهة الاحتجاجات الضخمة والضغط الدولي، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي.

وفي المقابل، رفض قادة المعارضة داخل وخارج الهيئة التشريعية على الفور التغييرات المقترحة، واعتبروها "غير كافية".

ويقول مؤيدو خطط الحكومة إن النظام القضائي الحالي "منعزل ونخبوي وغير ديمقراطي".